Цитата: 112:

Бесполезно, пробовали..

Начинает писать от Бывалого..

И знает ай ти технологии..

Скорее всего это Уважаемый, дабы опорочить Честь и Достоинство достойных оппонентов..

Задаюсь вопросом, отчего если ты не желаешь бороться за мои честь и достоинства, как за Человека, и да, Уважаемого, я Уважаю себя как Сильную Личность. Да и свою честь, ты сам не борешься, может оттого что у тебя она отсутствует, от слова совсем. Так я сам вынужден вступить в неравную битву за Правду на форуме, во имя Справедливости и Демократии.

И ты прав, бесполезно бороться с Правдой, она всегда побеждает, несмотря на козни и агрессию со стороны модераторов и пользователей всячески восхваляющих администрацию.