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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бесполезно, пробовали..
Начинает писать от Бывалого..
И знает ай ти технологии..
Скорее всего это Уважаемый, дабы опорочить Честь и Достоинство достойных оппонентов..

Задаюсь вопросом, отчего если ты не желаешь бороться за мои честь и достоинства, как за Человека, и да, Уважаемого, я Уважаю себя как Сильную Личность. Да и свою честь, ты сам не борешься, может оттого что у тебя она отсутствует, от слова совсем. Так я сам вынужден вступить в неравную битву за Правду на форуме, во имя Справедливости и Демократии.
И ты прав, бесполезно бороться с Правдой, она всегда побеждает, несмотря на козни и агрессию со стороны модераторов и пользователей всячески восхваляющих администрацию.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4497
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И вот тут подтянулся Геноцид, эксперт всего и вся... Может, он ещё и теологом подрабатывает?!

Действительно..
Это бесполезно..
В тематических ветках обо мне да обо мне..
Ну ладно, самое главное - Легче то стало, хоть немного?
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