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≡ "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации шокирующей новости о том, что четырёхлетняя девочка умерла из-за того, что ей вовремя не сделали переливание крови, в сети поднялась волна возмущений. Остро встал вопрос о том, что люди, состоящие в обществе "Свидетелей Иеговы", подводят своих детей к смерти запретом на переливание крови.
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§ Грибоедов
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 23.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое мерзкое, что руководители секты делают переливание крови втихаря от рядовых работников и вообще пользуются всеми благами бренного мира. Двойная мораль! Но родителей девочки и ребенка жалко.
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Host
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрывать надо их как в России сделали! Секта она и в Африке секта

112
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему наличие религиозных верований и запретов кого-то удивляет? Почему одни верования признаются и поощряются, а другие преподносят как нечто человеконенавистническими. Одни религии поощряются, их поддерживают большинство а другим запрещают право на верования. Какое-то лицемерие, сквозит у журналистов и комментаторов, двойные стандарты. Давайте тогда запрещать однополовые связи, всем выявлять и сурово карать их. Давайте осудим убийство животных возле религиозных учреждений, для религиозных обрядов. Давайте запретим операции над частями тела верующих, во имя принадлежности к религии.

* 112
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4497
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажктся разыграна истерия специальным образом, дабы как в России запретить Свидетелей и лоббисты этого сидят не в Казахстане..
Ну а детки..
Детки умирают во всех религиозных конфессиях к сожалению, но мы же при этом не обвиняем за халатность допустим матери мусульманки всю мусульманскую религию, либо какую другую..
Просто так не нападают на целую армию Верующих.
Значит кому то это надо..
Профайл

* 112
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4497
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что смерть ребенка пользуют как например комментарий в не лояльной к вышестоящим органам интернет газете либо где то еще..
Разыгрывается массовая истерия, разумеется "народная", подогреваемая нужными провокационно правильными словами начиная с патриотизма и заканчивая в обвинении фашизма неугодного, Дождь то все помнят, ну и собственно проблема решена с помощью народа..
Вера эта американская и нужно понимать, кто борется с американцами уже на нашей территории, для кого смерть ребенка лишь хороший повод..
Профайл

§ Грибоедов
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 23.07.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше свидетели вели себя наглее, лично слышал что у них поддержка в акиматах и прочее. Теперь стали потише, видимо финансирование сократили, как и других организаций типа волонтеров корпуса мира. Меньше денег - меньше коррупции. Эта секта изначально была коррумпированной, так что нет никаких двойных стандартов, надо ее запретить. Мировые религии по крайней мере не занимаются подкупом должностных лиц, им это не требуется. Они и без того сильны. И не впадают в крайности.
Профайл

§ Грибоедов
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 23.07.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из основателей этой организации небезызвестный Кнорр. Что ж он не поделится бабками со своими рядовыми братьями-сестрами? Они все время корректируют свои воззрения. То клялись в лояльности фашистам, то изображение креста у себя запретили. Каждый год новые у них инструкции. Не знаешь чего ожидать. Непредсказуемая, опасная секта. К тому же тоталитарная, с военной дисциплиной внутри. С моральной подготовкой участников к каким-то событиям в будущем. Есть доктрина проникновения в вертикали власти. Зачем в РК такие движняки? Пусть роятся где-нибудь в странах третьего мира. Почему не активничают в Сомали или Нигерии? Потому что там трудно и опасно. Вот именно.
Профайл

Жибек
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне жалко маму девочки. Сейчас крайняя -она. Ни кто ни в чем получается не виноват хотя наверяка все знали и подписали- зачем ей врать? Она - потерпевшая. Теперь будут выдумывать все лишь бы сидеть на п....е ровно. Хотела ли она потерять родную дочь?! Как вы думете? Преливание крови вряд ли помогло. Матери нужно было чтобы ее дочь. Просто ни кто и ни когда не поймет. И крамировала поди чтобы похоронена была на родине. Перелет то с таким грузом был бы дороже. Поймите. И не дай Бог всем вам такое перенести. И еще стервятников развелось......

лояльный
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Мировые религии по крайней мере не занимаются подкупом должностных лиц, им это не требуется. Они и без того сильны. И не впадают в крайности.

Некоторые из них как раз и занимаются взрывами,похищениями людей,показательными казнями их.И все равно это не повод их закрывать.Большинство верующих в них нормальные люди.Так что не впадайте в крайность Вы.

гость
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Один из основателей этой организации небезызвестный Кнорр. Что ж он не поделится бабками со своими рядовыми братьями-сестрами? Они все время корректируют свои воззрения. То клялись в лояльности фашистам, то изображение креста у себя запретили. Каждый год новые у них инструкции. Не знаешь чего ожидать. Непредсказуемая, опасная секта. К тому же тоталитарная, с военной дисциплиной внутри. С моральной подготовкой участников к каким-то событиям в будущем. Есть доктрина проникновения в вертикали власти. Зачем в РК такие движняки? Пусть роятся где-нибудь в странах третьего мира. Почему не активничают в Сомали или Нигерии? Потому что там трудно и опасно. Вот именно.

Откуда такие познания?Задание такое?
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