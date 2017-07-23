Цитата: Грибоедов:

Один из основателей этой организации небезызвестный Кнорр. Что ж он не поделится бабками со своими рядовыми братьями-сестрами? Они все время корректируют свои воззрения. То клялись в лояльности фашистам, то изображение креста у себя запретили. Каждый год новые у них инструкции. Не знаешь чего ожидать. Непредсказуемая, опасная секта. К тому же тоталитарная, с военной дисциплиной внутри. С моральной подготовкой участников к каким-то событиям в будущем. Есть доктрина проникновения в вертикали власти. Зачем в РК такие движняки? Пусть роятся где-нибудь в странах третьего мира. Почему не активничают в Сомали или Нигерии? Потому что там трудно и опасно. Вот именно.

Откуда такие познания?Задание такое?