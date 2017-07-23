Цитата: Victor Yang:

И разве у нас есть 50% школ с казахским языком обучения? помимо этих данных, было бы интересно знать какое реальное количество детей учится в каждой школе, а также какова численность детей в русскоязычных классах и в казахскоязычных классах по отдельности. Таким образом можно увидеть реальную картину потребности в том или ином языке обучения. А то кричать у нас умеют о необходимости и востребованности, а вот реальность какова.

Только боюсь, этого нет нигде в открытом доступе, увы. Раньше отчеты за учебный год выкладывались в интернет (на сайт школ - у кого они были/есть) - там эти данные в обобщенном виде были, а сейчас что-то не нахожу.



Кроме того, не факт, что некоторые школы имеют огромные помещения, а учеников там "кот наплакал", а в другой школе -помещение маленькое, а учеников - перебор.



На первом месте должен стоять вопрос о качестве обучения - какой бы это ни был язык обучения, а затем уже раздувать количественную составляющую.

Сегодня по факту идет гонка за количеством (непонятно чего, правда) , а качественная сторона - может быть нарисована (до нужной циферки).



[Исправлено: Алиса, 23.07.2017 - 12:46]