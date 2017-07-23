112 Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби. #7





(Пользователи) Сообщений: 4493

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:18 И конечно же, если дом чердачный, а если там голуби то он чердачный, закрыть плиты вытяшки , взобравшись на шиферную крышу как то нереально для обычного человека.

Как правило и прочистить так же не профессионалу просто невозможно.

На низу магазин?

Тогда это судебное разбирательство, если вы туда с гирей и 20ти метровым тросом полезете разгонять трупики, даже открыв на чердаке крышку отдушины..

Или если трупы забьют соседей снизу..

А у кого то газ пропускает..

Как правило это кончается катастрофой..