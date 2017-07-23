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≡ ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой улов каждый месяц достаем из отдушины.Сегодня достали 6 штук таких. Этим трупным запахом дышим. Обращались в ПКСК бесполезно. Проспект Аль-Фараби дом 123.
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§ kbkz1980
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю,вы платите в ПКСК каждый месяц.
И хотите получить хоть какие то услуги.
Но товарищи, я бы уже сама залезла на крышу и поставила решётку на выходе из трубы,чем каждый месяц вытаскивать эти трупики и тем более дышать.
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§ olegggon
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое плохое ПКСК в городе это "Железнодорожник", моё мнение. Попросил их отрезать аварийный полотенцесушитель. 2 месяца прошло всё идут, не могут никак дойти, то опрессовка у них, то ср..ка, то болячка.
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* Ваш земляк
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо Геноциду посоветовать, а то он только курей готовит...
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
товарищи, я бы уже сама залезла на крышу и поставила решётку на выходе из трубы,чем к

Хех..
Из какой трубы то, о чем ты?
Хоть видела глазами систему отдушин то и как Это устроено?
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызвать гаховиков, пусть отключат в подъезде газ, за неимением тяги и все пучком, весь дом начнет на ПКСК жаловаться..
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вариант санэпидстанцию.
Не секрет что там черви и зеленые помойные мухи вылупляются..
А это гепатит, туберкулез и сибирская язва впридачу..
Эти две службы, а именно газовики решат проблему очень быстро..
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И конечно же, если дом чердачный, а если там голуби то он чердачный, закрыть плиты вытяшки , взобравшись на шиферную крышу как то нереально для обычного человека.
Как правило и прочистить так же не профессионалу просто невозможно.
На низу магазин?
Тогда это судебное разбирательство, если вы туда с гирей и 20ти метровым тросом полезете разгонять трупики, даже открыв на чердаке крышку отдушины..
Или если трупы забьют соседей снизу..
А у кого то газ пропускает..
Как правило это кончается катастрофой..
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то у меня по сусекам..
А, вот..



Как видим отдушина должна быть наглухо заколочена и никаких решеток, во избежание скопления газа на чердаке..
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот по моему другой вид отдушины..
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* 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но как бы то там ни было, отдушина имеет свойство заканчиваться далеко или высоко над самой крышей..
Там она разумеется намертво не заколочена, но поставить туда решетку по такому шиферу крайне проблематично..
Для этого ПКСК обязано вызвать альпинистов..
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