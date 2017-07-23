Алиса Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3797





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3399

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата: Ольга Колоколова:

напоминаю серому 112-му (безнадежно, похоже),

ну почему? Ведь можно же данному персонажу блокировать доступ на сайт (пусть временно). Программисты должны знать как помимо IP-адреса можно вычислять посетителя. Если человек не конченный имбецил - то в голове должно что-то загореться, дзынкнуть и т.п. Иначе, эти люди несут опасность для общества)))