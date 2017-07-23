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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:00
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3399
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
напоминаю серому 112-му (безнадежно, похоже),

ну почему? Ведь можно же данному персонажу блокировать доступ на сайт (пусть временно). Программисты должны знать как помимо IP-адреса можно вычислять посетителя. Если человек не конченный имбецил - то в голове должно что-то загореться, дзынкнуть и т.п. Иначе, эти люди несут опасность для общества)))
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Если человек не конченный имбецил - то в голове должно что-то загореться,

Бесполезно, пробовали..
Начинает писать от Бывалого..
И знает ай ти технологии..
Скорее всего это Уважаемый, дабы опорочить Честь и Достоинство достойных оппонентов..
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:11
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:21
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:48
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:53
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:54
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 13:57
Комментарий удален модератором.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 14:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 14:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 14:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 14:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 14:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 14:14
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