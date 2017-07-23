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Куратор темы: Валентин
Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 23.07.17 - 12:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 23.07.17 - 12:20
Комментарий проходит проверку.

§ Алиса
Re: Новости казахской прессы
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.07.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И разве у нас есть 50% школ с казахским языком обучения?
помимо этих данных, было бы интересно знать какое реальное количество детей учится в каждой школе, а также какова численность детей в русскоязычных классах и в казахскоязычных классах по отдельности. Таким образом можно увидеть реальную картину потребности в том или ином языке обучения. А то кричать у нас умеют о необходимости и востребованности, а вот реальность какова.
Только боюсь, этого нет нигде в открытом доступе, увы. Раньше отчеты за учебный год выкладывались в интернет (на сайт школ - у кого они были/есть) ся - там эти данные в обобщенном виде были, а сейчас что-то не нахожу.
Профайл

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 23.07.17 - 12:24
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Ответить Новый топик
Страница 36 из 36«1...343536
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