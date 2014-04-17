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≡ Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.04.14 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АО «КазТрансГаз Аймак» (КТГА) приготовило сюрприз для проектировщиков и монтажников инженерных систем. Отныне газовый монополист поднял расценки на согласование проектов в... 28 раз.
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§ ирония
Re: Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?
ирония


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Сообщений: 37
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 20.04.14 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я столкнулась с Аймаком, а именно с проектировщиками.Захотелось провести газ в частный дом. Пришла в Аймак, рассказала ситуацию, что труба не доведена до моего дома и там такие вежливые -заказывайте техусловия, проект, так обрадовалась, что так просто и недорого, а как потом оказалось это проект внутренний, а что газовая труба не проходит рядом с домом это их не волновало.Когда уже поспрашивала знакомых ,разобралась немного сама, позвонила, приостановила проект.Потом приехала и прошу верните деньги, ведь чтобы провести наружный газопровод . нужно сделать еще реконструкцию трубы, которая до моего дома не доведена, а это очень большая сумма, так мне ответили -вернем газом?! Каким газом? Его у меня нет? Вот до сих пор еще не вернули деньги - все рассматривают. и другим работать не дают, ни по проектам ни монтажу. Стали монополистами и ставят цены с потолка
Профайл

§ ирония
Re: Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?
ирония


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 20.04.14 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще мне понравился ответ аймаковцев, на вопрос возможно ли вообще подвести наружный газопровод к дому, ответ- закажите проект, и только потом будет ясно. То есть техусловия выдадут и в них будет , что можно, а когда сделает проект, который стоит не слабо, могут сказать , что подвести наружку нельзя. Спецы, слов нет.
Профайл

Владимир
Re: Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?




Отправлено: 22.04.14 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут Национальная Палата Предпринимателей должна доказать свою причастность к нуждам бизнеса. Прошу считать это официальным обращением.

Лана
Re: Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?




Отправлено: 23.07.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весело живем, все всё знают, а выход?

Ujcnm
Re: Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?




Отправлено: 23.07.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"следующие на очереди АО «КазТрансХолоднаяВода Аймак» и АО «КазТрансТеплаяВода Аймак»."

Аполитично рассуждаете. Следующий на очереди ЗАО "Акимат Аймак".

Гость
Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»?




Отправлено: 23.07.17 - 12:24
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