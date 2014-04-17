ирония Re: Кто против игры АО «КазТрансГаз Аймак»? #15





(Пользователи) Сообщений: 37

Регистрация: 31.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:41 я столкнулась с Аймаком, а именно с проектировщиками.Захотелось провести газ в частный дом. Пришла в Аймак, рассказала ситуацию, что труба не доведена до моего дома и там такие вежливые -заказывайте техусловия, проект, так обрадовалась, что так просто и недорого, а как потом оказалось это проект внутренний, а что газовая труба не проходит рядом с домом это их не волновало.Когда уже поспрашивала знакомых ,разобралась немного сама, позвонила, приостановила проект.Потом приехала и прошу верните деньги, ведь чтобы провести наружный газопровод . нужно сделать еще реконструкцию трубы, которая до моего дома не доведена, а это очень большая сумма, так мне ответили -вернем газом?! Каким газом? Его у меня нет? Вот до сих пор еще не вернули деньги - все рассматривают. и другим работать не дают, ни по проектам ни монтажу. Стали монополистами и ставят цены с потолка