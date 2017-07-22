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§ NG.kz
Встреча "Тобола" и "Астаны" закончилась проигрышем костанайской команды
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча ФК "Тобол" и "Астаны" на стадионе "Астана Арена" 22 июля в рамках 21 тура премьер-лиги Чемпионата Казахстана закончилась победой хозяев поля - 2:0
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тырц-пырц
Re: Встреча "Тобола" и "Астаны" закончилась...




Отправлено: 22.07.17 - 22:05
Комментарий удален модератором.

Ух ты!
Re: Встреча "Тобола" и "Астаны" закончилась...




Отправлено: 23.07.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прогнозируемый и закономерный проигрыш.По деньгам, по составу и пр определяющим моментам уступаем "Астане" безоговорочно, глупо требовать в этом году, как и в предыдущие годы, от Тобола победы над "Астаной" и "Кайратом", а вот за проигрыш "Окжетпесу" и "Таразу" сразу же надо снизить оплату на 50%
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