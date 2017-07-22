Ух ты! Re: Встреча "Тобола" и "Астаны" закончилась... #2







Отправлено: - 11:30 прогнозируемый и закономерный проигрыш.По деньгам, по составу и пр определяющим моментам уступаем "Астане" безоговорочно, глупо требовать в этом году, как и в предыдущие годы, от Тобола победы над "Астаной" и "Кайратом", а вот за проигрыш "Окжетпесу" и "Таразу" сразу же надо снизить оплату на 50%