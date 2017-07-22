Директор Пляжа Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в... #6







Отправлено: - 11:25 Лет 20 назад часто приходилось летать вахтовыми самолетами с севера. На Уфу, Самару, Тюмень. Пилоты постоянно были под шофе и пол салона самолета тоже. Вот это было реально жесть. Бывали даже драки на борту самолета, во время полета. Которые успокаивал командир воздушного судна, с применением табельного оружия.