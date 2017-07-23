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≡ ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой улов каждый месяц достаем из отдушины.Сегодня достали 6 штук таких. Этим трупным запахом дышим. Обращались в ПКСК бесполезно. Проспект Аль-Фараби дом 123.
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§ kbkz1980
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю,вы платите в ПКСК каждый месяц.
И хотите получить хоть какие то услуги.
Но товарищи, я бы уже сама залезла на крышу и поставила решётку на выходе из трубы,чем каждый месяц вытаскивать эти трупики и тем более дышать.
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§ olegggon
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое плохое ПКСК в городе это "Железнодорожник", моё мнение. Попросил их отрезать аварийный полотенцесушитель. 2 месяца прошло всё идут, не могут никак дойти, то опрессовка у них, то ср..ка, то болячка.
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