Цитата: Бывалый:

Валентин:

На остальные вопросы ответить затруднился.



Ты или трусы надень, или крестик сними.



Да, я тоже народные поговорки люблю.

Например: туысы жақын жақын емес, қонысы жақын жақын.



А что там с вопросами-то, на которые ты упорно не отвечаешь?



А как там твоя племянница, кстати? Как его родители, не волнует их его (племянницы) будущее в данном аспекте?

Ведёшь ли ты с ними воспитательную работу, агитируешь за наше общее будущее, не советуешь ли перевести племянницу в современную казахскоязычную школу?



Цитата: Бывалый:

и уже превысил уровень в русских классах

Сам придумал, приписываешь мне, и ждешь что я начну за это объясняться?



А ты статью читал, которую мы обсуждали, или сходу в бой кинулся?

Про это там пишет её автор, который в Главном, по твоему мнению, прав.



Ты с ним в этом вопросе несогласен, я правильно тебя сейчас понял?



Цитата: Бывалый:Ты совсем больной что ли?



А вот скажи, ты на работе так же с коллегами общаешься? С родственниками?

Или хамишь только в интернете, сбрасываешь пар, там где безопасно и без последствий?

То есть, тут для тебя бесплатная психотерапия, на платную денег жалеешь? :)



Цитата: Бывалый:

Не знаю.

Я все школы не смотрел.



А если включить логику?



Цитата: Бывалый:

Да.

Прав.

В главном.



Нет.

Не прав.

В главном.



Ты давить "авторитетом" пытайся лучше на своего племянницу, может быть там что-то и получится.

Когда пытаешься писать веские, короткие фразы - очень смешно выглядит :)