/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане стартовал XIII Международный кинофестиваль "Евразия". Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по красной дорожке" кинофестиваля.


Читать новость

Костанаец2
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во сколько же бюджетных денег обошёлся приезд, таких звёздных КОНАКТАРов?

123
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 23.07.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никалас Кейдж, Эдриан Броуди, звезды мирового масштаба, знаю.. А Димаш Кудаберген кто? Что его везде суют что типа мега звезда по СМИ местным, еще и равняют не по рангу, зашел и вызвал овации)) а Кейдж у него на разогреве был)). Это наверное из разряда интервью с Познером от Альмиры Шаукентаевой на первом канале КЗ, где использут известное имя и свое рядом приплетают, а на деле оказалось чистый фейк.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 0
Всего: 76

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх