123 Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль... #2







Отправлено: - 10:33 Никалас Кейдж, Эдриан Броуди, звезды мирового масштаба, знаю.. А Димаш Кудаберген кто? Что его везде суют что типа мега звезда по СМИ местным, еще и равняют не по рангу, зашел и вызвал овации)) а Кейдж у него на разогреве был)). Это наверное из разряда интервью с Познером от Альмиры Шаукентаевой на первом канале КЗ, где использут известное имя и свое рядом приплетают, а на деле оказалось чистый фейк.