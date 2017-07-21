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§ NG.kz
Ни у кого не угоняли авто?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гольф и беха похоже уже несколько дней стоят. Сегодня в обед они в том же положении находятся. Номера сняты с обоих машин
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§ dandiv
Re: Ни у кого не угоняли авто?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.07.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По бывшей Тарана стоят между Абая и Касымканова
Профайл

123
Re: Ни у кого не угоняли авто?




Отправлено: 22.07.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь эта бэха Славы-беспредельщика?

456
Re: Ни у кого не угоняли авто?




Отправлено: 23.07.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Это бэха Фредди Крекера
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