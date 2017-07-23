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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:10
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:12
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:13
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:15
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:18
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:19
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.17 - 00:38
Комментарий удален модератором.
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:56
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 00:59
Комментарий удален модератором.

§ Ольга Колоколова
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2192
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.07.17 - 07:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не столько напоминаю серому 112-му (безнадежно, похоже), сколько объясняю остальным пользователям. Использовать чужой ник запрещено правилами.

Нашему земляку - тоже в миллионный раз и пока безуспешно. Не надо спорить с модераторами. В 99,9 процентов случаев будет удалено.
Желаете пожаловаться на кого-то? Есть специальный инструментарий. Личка, наконец. Поводов удалять флуд других пользователей из предназначенный для этого флудильни не вижу. Учитесь флудить в специально отведенных для этого местах. И не путайте флуд с другими грехами. Прочтите все-таки правила внимательно. Хотя бы один раз. Очень облегчит жизнь и вам и окружающим.
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.07.17 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пошел не поленился сфотал что это такое, желутки..

Марик, сколько тебе лет то.... ведешь себя как шаловливый подросток...который не дождется, когда позовут к столу....
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.07.17 - 10:02
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 253 из 253«1...251252253
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