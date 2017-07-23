Ольга Колоколова Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3790



Модератор

(Администрация) Сообщений: 2192

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация) Отправлено: - 07:24 Не столько напоминаю серому 112-му (безнадежно, похоже), сколько объясняю остальным пользователям. Использовать чужой ник запрещено правилами.



Нашему земляку - тоже в миллионный раз и пока безуспешно. Не надо спорить с модераторами. В 99,9 процентов случаев будет удалено.

Желаете пожаловаться на кого-то? Есть специальный инструментарий. Личка, наконец. Поводов удалять флуд других пользователей из предназначенный для этого флудильни не вижу. Учитесь флудить в специально отведенных для этого местах. И не путайте флуд с другими грехами. Прочтите все-таки правила внимательно. Хотя бы один раз. Очень облегчит жизнь и вам и окружающим.