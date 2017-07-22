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§ NG.kz
Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На волне популярности игрушек-спиннеров, позиционирующихся как простой способ снять стресс, психологи все чаще говорят о возможных скрытых опасностях при злоупотреблении этими модными гаджетами.
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KDV
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 20:33
Комментарий удален модератором.

KDV
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 20:35
Комментарий удален модератором.

SS
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 23:49
Комментарий удален модератором.

SS
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
безделушка всего лишь,магнитики,жвачки,браслетики,колечки,поиграют и забудут,какой вред от бессмыслицы может быть,та же юла

Это же легче,чем себя лепить,преодолевая собственные горбы! Ну,типа купил фирменную шмотку,и ты уже красивый. Или даже умный. Ни гантели тягать не надо,ни книгу.

§ Медный
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.07.17 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:

По вашему комментарию у меня несколько замечаний:
1. значит ли что если кто-то что-то создал, то это следует немедленно бежать и покупать?
2. вы даёте деньги или покупаете ребёнку то что он у кого то увидит или попросит? кто в доме главный? вы или ребёнок?
3 Вы не можете сказать мелкому засранцу: "Нет!"? :lol:
Профайл

М
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 23.07.17 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем стать : Идёт вынос мозга
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