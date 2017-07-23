kbkz1980 Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби. #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2850

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:35 Понимаю,вы платите в ПКСК каждый месяц.

И хотите получить хоть какие то услуги.

Но товарищи, я бы уже сама залезла на крышу и поставила решётку на выходе из трубы,чем каждый месяц вытаскивать эти трупики и тем более дышать.