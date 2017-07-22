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§ NG.kz
Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком, выплатит компенсацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании морального вреда, причиненного в результате нападения собаки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
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§ Моше
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 22.07.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем псинофилов, которые будут говорить, что люди сами виноваты - спровоцировали собачку, посмотрели на нее не так, и вообще, нужно было войти в понимание псине...

P.S. Псину пристрелить, с хозяина взыскать не 91 тыс, а пару миллионов, чтобы другим неповадно было.
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1504
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...




Отправлено: 22.07.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Моше

Согласна! Когда-то моего ребёнка, катающегося на велосипеде, даже не укусила, а просто "цапнула" большая собака. За его испуг, за уколы против столбняка, я бы не только собаку пристрелила.... А 91 тысяча..... может судья за такие деньги подставит что-нибудь для укуса собаки? Это, ведь, равнозначно считается... :-x

Петр
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...




Отправлено: 22.07.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с Моше.

§ 13 - тый
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 22.07.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Ждем псинофилов,

Я первый, как вы выразились псинофил. И вот, что я Вам скажу. Хозяину мало дали. Штраф , на мой взгляд должен быть больше. Собаку обследовать и привить. И ведь все это случилось из-за хозяина раздолбая, который не закрыл собаку в вольере, не закрыл калитку. Такая собака как оружие, а если еще и не дресированное то это очень опасно особенно в руках (собственности) такого как этот хозяин - Х. И согласитесь, опять же все это произошло из-за людей (хозяина) не дрессировал собаку, не привил ее, не закрыл вольер, не закрыл калитку. А собака это зверь и это нужно учитывать. Скорее всего находясь возле своей калитки пес просто охранял свою территорию а женщина с ребенком вызвала в нем агрессию.
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§ 112
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая собачка..
Люди сами ходили и привлекали ее внимание и наказывать ни ее ни хозяина я бы не стал.
Выписать штраф тем кто ходил вокруг и провоцировал!
Какой хороший Тобик..
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осведомленный
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...




Отправлено: 22.07.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
lj 500000 положено взыскать адвокат не работал

Псина
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...




Отправлено: 22.07.17 - 15:25
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...




Отправлено: 22.07.17 - 19:54
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.07.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Толсто, очень толсто! Вспомните школьный спорт зал и ракетку ;-)
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