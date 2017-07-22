13 - тый Re: Владелец собаки, напавшей в Костанае на женщину с ребенком,... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 114

Регистрация: 29.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:14 Цитата: Моше:

Ждем псинофилов,

Я первый, как вы выразились псинофил. И вот, что я Вам скажу. Хозяину мало дали. Штраф , на мой взгляд должен быть больше. Собаку обследовать и привить. И ведь все это случилось из-за хозяина раздолбая, который не закрыл собаку в вольере, не закрыл калитку. Такая собака как оружие, а если еще и не дресированное то это очень опасно особенно в руках (собственности) такого как этот хозяин - Х. И согласитесь, опять же все это произошло из-за людей (хозяина) не дрессировал собаку, не привил ее, не закрыл вольер, не закрыл калитку. А собака это зверь и это нужно учитывать. Скорее всего находясь возле своей калитки пес просто охранял свою территорию а женщина с ребенком вызвала в нем агрессию.