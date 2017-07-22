Медный Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 158

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:27 Цитата: андрей:



По вашему комментарию у меня несколько замечаний:

1. значит ли что если кто-то что-то создал, то это следует немедленно бежать и покупать?

2. вы даёте деньги или покупаете ребёнку то что он у кого то увидит или попросит? кто в доме главный? вы или ребёнок?

3 Вы не можете сказать мелкому засранцу: "Нет!"?