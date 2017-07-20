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§ NG.kz
ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим летом все дороги ведут в Астану. Потому что увидеть ЕХРО и умереть от восторга - это патриотично. Шутка. А если серьезно, выставка, к которой Казахстан так долго и дорого готовился, действительно стоит того, чтобы ее посетить. Об этом можно судить хотя бы по лентам казахстанцев в соцсетях, которые пестрят селфи на фоне выставочных павильонов, сопровожденными хвалебными отзывами.
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ЗдрасьтеяНастя
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 21.07.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое незабываемое на территории экспо это cirque du soleil. Очень крутые ребята!!!!!!цирк международного уровня,всем советую, ради этого стоит поехать!!!! Живое музыкальное сопровождение.Как теперь на местный "шапито " ходить????, при этом стоимость билетов практически одинаковая ) :lol:

Серж
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 21.07.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для полноты и яркости впечатлений,предлагаю на Экспу ездить по трассе Костанай -Кокчетав- Астана, там явно нехватает кусочка экспы.

Бывалый
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 21.07.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
по трассе Костанай -Кокчетав- Астана, там явно нехватает кусочка экспы.

Там эта трасса всю жизнь такая, с момента постройки.
Раньше, кстати, было гораздо хуже.
Сейчас по сравнению с тем что раньше было - просто автобан.

у6
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 22.07.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
экспо экспо, сколько денег угрохано, сколько растащено, и что толку? много приехало зарубежных туристов??? ну 10-15 % из общей массы, остальные же все свои, учителя, врачи, нурлыкуны и акиматовские, и получается строили на народные деньги и народ сам загоняют его же смотреть. Маразм. Столько денег на ветер, лучше бы дороги сделали, жилье строили, инфраструктуру, а это все показуха и деньги на ветер и кому то в карман.

Читатель 1
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 22.07.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже и забыл про экспо...хорошо напомнили))) и построили и альхены были, мда ... "не по сеньке шапка-то всё-таки".

§ 112
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
там явно нехватает кусочка экспы.

Везде в нормальных странах зоны Соцлагеря Столица должна быть немного краше окраин в государстве..
Мировая практика..
Профайл

гость
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 22.07.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
говорили что не сможем построить, разворуем, построили же и участие стран есть и посещаемость есть ну что завистники и недоброжелатели?

Вот из Вики по поводу посещаемости:В целом, ожидается больше 2 миллионов посетителей, каждый из которых, по прогнозу, посетит выставку 2 раза и более. Таким образом, предварительно общее число посещений составит 5 миллионов.

85 % от общего числа посетителей составят казахстанцы, а 15 % — граждане иностранных государств. Большинство из них приедут из стран СНГ и Китая. Значительное количество туристов также ожидается из Европы, Японии и США.[13]

§ 112
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несравненный и Великий актер Николас Кейж прилетел на ЭКСПО в Ацтану..
Это о чем то да говорит..
Профайл

гость
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 22.07.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это о чем то да говорит..

Это о чем то тихо-тихо шепчет)

киноман
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 23.07.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Несравненный и Великий актер Николас Кейж прилетел на ЭКСПО в Ацтану..
Это о чем то да говорит..

Не на Экспо он прилетел, а на международный кинофестиваль "Евразия". Актеры посещают кинофестиваль а не Экспы.
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