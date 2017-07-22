Цитата: безумец:

безделушка всего лишь,магнитики,жвачки,браслетики,колечки,поиграют и забудут,какой вред от бессмыслицы может быть,та же юла

Это же легче,чем себя лепить,преодолевая собственные горбы! Ну,типа купил фирменную шмотку,и ты уже красивый. Или даже умный. Ни гантели тягать не надо,ни книгу.