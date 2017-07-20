NG.kz Тройной удар «бабочкой»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:42 Уголовное дело в отношении Павла КОНЕВА, который обвиняется в тройном убийстве, совершенном в феврале в поселке Аманкарагай, продолжили рассматривать в Специализированном межрайонной суде по уголовным делам 19 июля. В ходе следствия Конев также дал показания на бывшую заведующую отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдину, заявив, что именно она была заказчицей убийства бывшего главного врача областной психбольницы Рашиды Сандыбаевой. А также что он фактически работал на подельника Изалдиной Руслана Гафарова.

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