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§ NG.kz
Тройной удар «бабочкой»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении Павла КОНЕВА, который обвиняется в тройном убийстве, совершенном в феврале в поселке Аманкарагай, продолжили рассматривать в Специализированном межрайонной суде по уголовным делам 19 июля. В ходе следствия Конев также дал показания на бывшую заведующую отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдину, заявив, что именно она была заказчицей убийства бывшего главного врача областной психбольницы Рашиды Сандыбаевой. А также что он фактически работал на подельника Изалдиной Руслана Гафарова.
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§ Ваш земляк
Re: Тройной удар «бабочкой»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чикаго отдыхает...
Профайл

камыстинец
Re: Тройной удар «бабочкой»




Отправлено: 20.07.17 - 08:41
Комментарий удален модератором.

Шаке
Re: Тройной удар «бабочкой»




Отправлено: 20.07.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожизнено всем!

Бессердечная
Re: Тройной удар «бабочкой»




Отправлено: 20.07.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это прям сюжет из сериала бандитского. НУ как же так, Зауреш Изалдину врач, давшая клятву, мать, женщина??? И вот так легко управляла по сути киллерами шизофриниками, зная что им якобы ничего не будет и их словам не поверят????

Кераит
Re: Тройной удар «бабочкой»




Отправлено: 21.07.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вину Изалдиной доказать тяжело.
Никаких доказательств, кроме телефонных звонков. Косвенные улики, сказать честн.

1117
Re: Тройной удар «бабочкой»




Отправлено: 22.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если даже не докажут её вину ,она что будет продолжать работать на том же месте ???
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