Цитата: JereK:

Это за твой таксисткий тарантас что-ли? Или за раскрытие места, откуда можно отруби воровать безнаказанно?

Да не! Контора по сравнительно чесному залезанию в карман у финансово нищих и временно обездоленных.

Цена завышена. Репутация некудышная. Процентов 10 от запрашиваемой цены можно взять, и то это благородно по отношению к этому, не к ночи будет помянуто, "безнесу".