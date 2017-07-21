112 Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических... #26







Отправлено: - 16:56 Цитата: Серж:

Враги народа,кто наживается на здоровье граждан,злоупотребляя сверх ценами за лекарства и услуги,и чиновники срощенные с ними,скупленные с потрохами и совестью в придачу, тоже враги.Вилы точятся.

Хех, это же вы развалили и растащили СССР, где на твоем здоровье не экономили. Вы же сами захотели быть бизнесменами и предпринимателями. А теперь, кусай себя за локоть, все частное, даже здоровье. И будь готов к этому, и не удивляйся, что тебя везде и постоянно "разводят" на "бабки", лечат от несуществующих болезней, дорогими и неэффективными лекарствами, целая армия медпредставителей и медработников, за твой счет обогащаются, покупая недвижимость, отправляя детей в Англию или Германию. Чтож, ты за это боролся, ты к этому стремился. Это капитализм. Живи и радуйся что живешь, занимайся физкультурой и утренней зарядкой, и поменьше заглядывай к бизнесменам от здравоохранения.