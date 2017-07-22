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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пока голоден и желутки с гречкой тушатся, протестировал Армавитскую, без хлеба..
А то пора опять погонять немного..
Как все таки же хорошо..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошел не поленился сфотал что это такое, желутки..
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не продал бизнес, который у меня просили за 200 тысяч баксов.


Это за твой таксисткий тарантас что-ли? Или за раскрытие места, откуда можно отруби воровать безнаказанно? :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
за твой таксисткий тарантас что-ли?

Хех..
Пусть это останется тайной для тебя..
Хотя об этом говорил много рас..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Отшумели летние дожди...

Скорее Третий тайм мы уже отыграли..
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 22.07.17 - 22:57
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 22.07.17 - 23:02
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 252 из 252«1...250251252
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