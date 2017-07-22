Цитата: kbkz1980:

112 как уж на сковородке изворачивалсяся от моего вопроса.Пришлось крупнее написать.

Извиня

Где же я увиливаю?

Наоборот ты этим делом увильнула от моего совета и все перевернула в благотворительность, от которой же я не уворачиваюсь, наоборот, желаю..

Я 150 кг, как ты говорила, если не скидываю 20 кг, то я плачу, если сбрасывпю, то ты..

Я правильно тебя услышал?