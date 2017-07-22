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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже, как прекрасно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как Море вечером..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вечеру небольшие волны..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё понятно,и вес скинуть не способен и детям денюжку зажал.
Впрочем всё что ты можешь это только гундосить.
Тема закрыта,тряси и дальше своим холодцом

:lol:
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§ Ольга Колоколова
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2191
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112 ТЫ ОТВЕТ НЕ ДАЛ.
Правила запрещают использовать таким образом Caps Lock. Прошу придерживаться принятых на форуме норм.
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Характер с возрастом становится немного другим.


Немного другим - да. Но исчезнуть совсем он не может. :lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

112 как уж на сковородке изворачивалсяся от моего вопроса.Пришлось крупнее написать.
Извиняюсь.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 как уж на сковородке изворачивалсяся от моего вопроса.Пришлось крупнее написать.
Извиня

Где же я увиливаю?
Наоборот ты этим делом увильнула от моего совета и все перевернула в благотворительность, от которой же я не уворачиваюсь, наоборот, желаю..
Я 150 кг, как ты говорила, если не скидываю 20 кг, то я плачу, если сбрасывпю, то ты..
Я правильно тебя услышал?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Немного другим - да. Но исчезнуть совсем он не може

Не исчезает, становится сентиментальным, расслабленным, вялым..
Мне что, предлагаешь в писят и чтоб характер был как у молодого 20ти летнего, настырный, добивающийся результатов, ни на что не смотрящий вокруг?
Писят, знаешь что Это?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходила бы на речку что ли, почувствовала бы Землю, Воду..
Это скидывает отрицательную энергию всю..
Становится на душе спокойно и приятно..
Всё уходит туда..
Ванна не канает..
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не исчезает, становится сентиментальным, расслабленным, вялым..


Это не из-за возраста, марик, это из-за злоупотребления алкоголем многое становится расслабленным и вялым. :lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6362
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отшумели летние дожди... :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера кур не было на фабрике, набрал какие то дивные желутки..
Очищенные сразу, есть плохо очищенные..
Всего по 250 за кило..
Сейчас жую, они еще тушатся, а мне на ЖД еще, просто Изюмительная еда..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Отшумели летние дожди... :lol:

Нас дети читают!
И ваш подтекст они поймут
А вот 112 наврятли :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Это не из-за возраста, марик, это из-за зл

Ерунду нести-то не надо..
Мне в под 40 предупреждали что стану ленивым, обленюсь, не верил..
Лишь в 42 примерно ощутил, что уже в бизнесе неохота рисковать, а в 39 уже да, кстати было..
Не купил магазин в Качарах, не купил в Рудном, 160 тысяч в баксах..
Не продал бизнес, который у меня просили за 200 тысяч баксов..
Это называется лень, вялость, ничегонеохотаделание..
Хотя до 42х еще живчиком был..

[Исправлено: Gljuk, 22.07.2017 - 22:23]
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