kbkz1980 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3754





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2846

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:06 Всё понятно,и вес скинуть не способен и детям денюжку зажал.

Впрочем всё что ты можешь это только гундосить.

Тема закрыта,тряси и дальше своим холодцом



