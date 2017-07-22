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§ NG.kz
Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в Амстердаме
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Источник из Амстердама сообщил о том, что 20 июля на борту одного из самолётов компании "Эйр Астана", вылетающего из Нидерландов, второй пилот Султан Нурмаганбетов был снят с рейса в наручниках и доставлен в участок.
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§ 112
Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересные..
А кто не пьет то там?
Страшно же летать, террористы, маньяки и просто пофигисты там если захотят, сыктым башка в вохдухе всем сделают..
Вот и вынуждены людишки пить..
Спинеры в этом случае не помогают..
Профайл

Читатель 1
Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в...




Отправлено: 22.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я даже не удивлён)) кто там рулит этой ..."компанией"??

у4екау4е
Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в...




Отправлено: 22.07.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страшно не летай значит

§ 112
Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у4екау4е:
страшно не летай значи

На Земле еще страшнее..
А значит придется летать, не смотря ни на что..
Не каждый раз Собчачка летает, чтобы заметить что пилоты в дрызг пьяные..
Профайл

Гость
Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в...




Отправлено: 22.07.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А часом номера на фюзеляже не менял? Чтобы прилететь под видом частного самолета :-P
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