Ваш друг Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и... #31







Отправлено: - 10:06 Цитата: Терапия:

если ты так считаешь,значит ты сам являешься одним из барыг.

"Хорошо,что их закрыли"?Серьезно,если считаешь хорошим то,что барыги просто разгуливают,да и ещё считаются"потерпевшими",а бедные парни получили по 10,9 лет,за то,что хотели проучить и припугнуть этих барыг.

Такие срока,как-будто они этих барыг УБИЛИ.

Что в этом хорошего?

После того как их закрыли барыги перестали торговать?Перестали портить жизни людей?

Что здесь хорошего???

Мир не стал лучше,а только Казахстан доказывает своё не правосудие.

Деградация прет вперёд.