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§ NG.kz
В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и лжежурналистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении девяти подсудимых, совершавших совместные «рейды» по выявлению распространителей наркотиков с участием «полицейских» и «журналистов» вынесли сегодня, 17 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
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Терапия
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 21.07.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что их закрыли

Ваш друг
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 22.07.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Терапия:
если ты так считаешь,значит ты сам являешься одним из барыг.
"Хорошо,что их закрыли"?Серьезно,если считаешь хорошим то,что барыги просто разгуливают,да и ещё считаются"потерпевшими",а бедные парни получили по 10,9 лет,за то,что хотели проучить и припугнуть этих барыг.
Такие срока,как-будто они этих барыг УБИЛИ.
Что в этом хорошего?
После того как их закрыли барыги перестали торговать?Перестали портить жизни людей?
Что здесь хорошего???
Мир не стал лучше,а только Казахстан доказывает своё не правосудие.
Деградация прет вперёд.

Жорик
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 22.07.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой взгляд сделали все правильно на половину. Посадили тех кто виноват и не посадили тех из-за кого это все началось откуда ниточки вьються думайте сами. Знаю одно людей наказали не всех их намного больше.
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