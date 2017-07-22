практик Re: Опасное дерево #3







Отправлено: - 18:45 А, ответственных нет. Когда нужно рубить здоровые деревья, перед открывающимися магазинами, тогда гор. службы находят необходимые доводы для удаления деревьев. В случае, как описано в заметке, появляются принципиальность, необходимо коллективное заявление, экспертиза и т.д., мы сталкивались с таким фактом. Ничего что кто-то может пострадать?