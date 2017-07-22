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§ NG.kz
Опасное дерево
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ул. Павлова у дома номер 64 дерево наклонилось над тротуаром. Городские службы и ПКСК ОРТАЛЫК не видят этого?
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Денис
Re: Опасное дерево




Отправлено: 22.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему вы не натяните ответственных за бардак?

§ 112
Re: Опасное дерево
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Уважаемый Уид думаю проявит гражданскую позицию и этой пофигисткой статьи об обрубления дерева тут не будет..
Профайл

практик
Re: Опасное дерево




Отправлено: 22.07.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, ответственных нет. Когда нужно рубить здоровые деревья, перед открывающимися магазинами, тогда гор. службы находят необходимые доводы для удаления деревьев. В случае, как описано в заметке, появляются принципиальность, необходимо коллективное заявление, экспертиза и т.д., мы сталкивались с таким фактом. Ничего что кто-то может пострадать?
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