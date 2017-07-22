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§ NG.kz
Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На волне популярности игрушек-спиннеров, позиционирующихся как простой способ снять стресс, психологи все чаще говорят о возможных скрытых опасностях при злоупотреблении этими модными гаджетами.
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§ drakon
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только вчера мне на сайте их тут - рекламировали.
Отключил её,рнкламу... :lol:
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§ 112
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где набрали этих психологов, перепечатывающих статейки друг друга..
Тут и идиоту понятно что мяч или ракетка полезней планшета или этой игрушки..
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§ kbkz1980
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Судя по вашей комплекции ,ни мяч ни ракетку вы с детства в руках ни держали.
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§ 112
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Судя по вашей комплекции ,ни мяч ни ракетку вы с детства в рук

Как раз таки был одним из первых в школе..
Это тебе не в психологию играть по книшкам..
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§ аргентина -ямайка
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 22.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший фронтовой врач с огромным стажем, рассказывал, как участвовал в эвакуации психиатрической лечебницы в начале войны откуда-то с Украниы на Восток. Все кругом грохочет, немцы уже рядом и самолеты утюжат отступающих чуть ли ни через каждые пыть минут. Психи бояться, цепляются за все и вытащить их из палат к машинам невозможно. И тогда врч увидел впопыхах оставленный кем-то ящик. В котором находились подшипники. Он быстро раздал подпишники психобольным, одел им на пальцы и показал как их надо крутить.
Умственно больные люди просто были заворожены действом, и легко позволяли себя вести и садить в машины. Эдгард говорил, что его преподаватель - тот самый врач, впоследствии описал в научной работе этот эксперимент, показывая, что идиотам необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли, приводящие к неожиданным действиям.
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SS
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
врач, впоследствии описал в научной работе этот эксперимент, показывая, что идиотам необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли,

Что-то мне это здорово напоминает действие властей:переписывание истории,переиначивание улиц,нововедение шрифтов.
:lol:

§ 112
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли, приводящие к неожиданным действиям.

Везде в жЫзни так, например чтобы не проихводить агрессию вокруг, людишкам дали интернет и они за глаза могут там на кого угодно выливать свою агрессию, даже на тех, с кем ты живешь рядом, и нормально.
В реале человек успокаивается и улыбается этим людям..
Своего рода и наш форум с его темами за глаза тому реальное подтверждение..
Эдакий Спинер для взрослых..
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андрей
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 60 - е был объявлен конкурс на лучший текст гимна СССР , утвердили стихотворение Сергея Владимировича Михалкова .Он и Евтушенко оказались вдвоём в лифте и последний ( в байке но не в поэзии ) буквально требовал от Михалкова признать свой текст лучше , на что Сергей Владимирович похлопав Евтушенко отечески по плечу сказал заикаясь : " Женя хватит завидовать иди учи гимн " .Вот психологу аналогично можно сказать , ему бы и в голову такое не пришло из ничего делать деньги так что иди и покупай детям - внукам , а не разводи демагогию .Да и психолог видимо плохой , какой родитель не даст деньги на спиннер своему чаду делая из него попрошайку , когда они уже повсюду

Мамочка
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже, какую чушь я только что прочитала. Рассуждайте на тему вреда от курения, алкоголя и компьютера. Чем вам неугодили безобидные спиннеры? Ребенок покрутил пару раз и бросил, как любую другую игрушку. Да и еще. Психологам спиннер в руки не давать ни в коем случае! А то уж больно странные предположения высказывают.

§ amduscias
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6132
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 22.07.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по-моему, лучший способ расслабиться и успокоиться - покрутить на пальце ключи от собственного BMW X5. Или Лендровера Дискавери. Правда с оговорочкой: купленного не в кредит, а сразу.
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1
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред полный пишет этот ваш так называемый психолог! Спиннер классная вещь! В ногу с временем. Аналог,принцип чёток,которые использовались тысячелетиями.

постою послушаю
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На волне популярности игрушек-спиннеров, позиционирующихся как простой способ снять стресс,

....бурно разрослись, как лопухи, всякого рода специалисты-психологи дающие советы направо и налево, выдумывающие различные тяжелые осложнения от спиннеров типа: что хромаешь? - глаз болит!
Ну нет у ребят работы. Их тоже можно понять - народ вкусил, разжевал и плюнул на приемчики, манипуляции и крючки многочисленных специалистов "вы хотите об этом поговорить?"

Ох
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся эта шумиха лишний раз раскручивает эти спиннеры. Просто не понятно, отчего вдруг шум подняли? В свое время были тетрисы, тамагочи, цветная радужная спираль, лизуны, попрыгунчики, фишки и прочие игрушки, на которые была мода. А этот психолог походу практикует фен-шуй или гадание по руке, иначе его бред объяснить нельзя. Особое состояние сознание достигается разнообразными способами, это и физ нагрузки, и рисование, и чтение, и грызение семечек - любое дело требующее концентрации.
Поиграются и бросят, придумают что-то другое.

Гость
Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог




Отправлено: 22.07.17 - 19:00
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