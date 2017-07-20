гость Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать #21







Отправлено: - 15:28 Цитата: Алибек:

говорили что не сможем построить, разворуем, построили же и участие стран есть и посещаемость есть ну что завистники и недоброжелатели?

Вот из Вики по поводу посещаемости:В целом, ожидается больше 2 миллионов посетителей, каждый из которых, по прогнозу, посетит выставку 2 раза и более. Таким образом, предварительно общее число посещений составит 5 миллионов.



85 % от общего числа посетителей составят казахстанцы, а 15 % — граждане иностранных государств. Большинство из них приедут из стран СНГ и Китая. Значительное количество туристов также ожидается из Европы, Японии и США.[13]