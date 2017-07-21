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≡ ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических компаний, признано виновными в создании незаконной монополии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических компаний, признано виновными в создании незаконной монополии
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме "Стофарма", оштрафованы "Медсервис плюс"и "Ромат". Общая сумма штрафных санкций (административный штраф и монопольный доход) по трём компаниям составила порядка 500 млн тенге.
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SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алибек,ты не поверишь,но свой бизнесс они ДЕЙСТИТЕЛЬНО построили с НУЛЯ! Без родственников,крыш и воровства.

SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А под "аэродромом", подразумевалось расширенный бизнесс. Ну,например,производство. Которое в условиях некой Независимой Страны,невозможно в силу немерянных аппетитов независимых от судов чиновников.

SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
Это уже не их фирма Вовы и Вани

Неужели "отжали"? Или это фирма Валеры?

SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя и не удивлён. В нашем КонZентрационном лагере успешные ВАШИ брюки,с лёгкостью превращаются в ЧЬИ-ТО шорты. А так как за шортами нет надлежащего ухода,то очень скоро они превращаются в лохмотья.

Знающий
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь все эти "благодетели" которые постоянно всем рассказыват что они все заработали честным трудом и вообще никого не обманули, таковых в Костанае несколько, скоро попадут туда где они все должны быть....

Знающий
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще в последнее время Костанай превратился в СССР 1937 года печально на все это смотреть.....

Знающий
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что самое интересное куда смотрел монопольный орган 20 лет....

87698
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знающий:
Что самое интересное куда смотрел монопольный орган 20 лет....


серик б вытаскивал их когда на таможне в джетыгоре их поймали с оборудованием
на огромную сумму
потом он работал у них сейчас один в сенате второй в парламенте
так и живет страна

Сеня
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 22.07.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
SS:
Алибек,ты не поверишь,но свой бизнесс они ДЕЙСТИТЕЛЬНО построили с НУЛЯ! Без родственников,крыш и воровства.

Перестань обманывать. Кто им тендера подгонял в курсе? С нуля бы они сидели бы по ул 1мая и торговали лабудой

SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 22.07.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
С нуля бы они сидели бы по ул 1мая и торговали лабудой

Они там и начинали с нуля! Потом,к НУЛЮ прибавлялись ЦЫФИРИ. Заметные они стали на Красноармейской. При наличии пары аптек и стамотологии.
Что же касаемо тендеров и отжима клиентов,то это относится к этике бизнеса. Ну а по большей части,Вова,по счастливому стечению обстоятельств,оказывался в нужное время,в нужном месте.
Но! Фартуна,дефка капризная.

Серж
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 22.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Враги народа,кто наживается на здоровье граждан,злоупотребляя сверх ценами за лекарства и услуги,и чиновники срощенные с ними,скупленные с потрохами и совестью в придачу, тоже враги.Вилы точятся.

112
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 22.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Враги народа,кто наживается на здоровье граждан,злоупотребляя сверх ценами за лекарства и услуги,и чиновники срощенные с ними,скупленные с потрохами и совестью в придачу, тоже враги.Вилы точятся.

Хех, это же вы развалили и растащили СССР, где на твоем здоровье не экономили. Вы же сами захотели быть бизнесменами и предпринимателями. А теперь, кусай себя за локоть, все частное, даже здоровье. И будь готов к этому, и не удивляйся, что тебя везде и постоянно "разводят" на "бабки", лечат от несуществующих болезней, дорогими и неэффективными лекарствами, целая армия медпредставителей и медработников, за твой счет обогащаются, покупая недвижимость, отправляя детей в Англию или Германию. Чтож, ты за это боролся, ты к этому стремился. Это капитализм. Живи и радуйся что живешь, занимайся физкультурой и утренней зарядкой, и поменьше заглядывай к бизнесменам от здравоохранения.
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