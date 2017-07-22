аргентина -ямайка Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 442

Регистрация: 31.07.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:48 Бывший фронтовой врач с огромным стажем, рассказывал, как участвовал в эвакуации психиатрической лечебницы в начале войны откуда-то с Украниы на Восток. Все кругом грохочет, немцы уже рядом и самолеты утюжат отступающих чуть ли ни через каждые пыть минут. Психи бояться, цепляются за все и вытащить их из палат к машинам невозможно. И тогда врч увидел впопыхах оставленный кем-то ящик. В котором находились подшипники. Он быстро раздал подпишники психобольным, одел им на пальцы и показал как их надо крутить.

Умственно больные люди просто были заворожены действом, и легко позволяли себя вести и садить в машины. Эдгард говорил, что его преподаватель - тот самый врач, впоследствии описал в научной работе этот эксперимент, показывая, что идиотам необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли, приводящие к неожиданным действиям.