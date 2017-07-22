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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то ты ко мне не равнодушна..

Я пытаюсь достучаться до твоего сознания,
Шо тебе пора худеть,более того открыть тему
Как Марик-жирик скинул псят кило.
Цитата:
112:
Или надоело бесконечно говорить - Вы такой умный и приятный?.

Более того,он не только умён и интересный собеседник,
но и красив и сексуален тоже.

:-P
И не будьте старухой Шапокляк,наблюдая кто кому и что сказал

:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Более того,он не только умён и интересный собеседник,
но и красив и сексуален тоже.

Тебе это самое главное, пока одинока..
Это животный понятный инстинкт материнства..
Вот только этому инстинкту бы в реальности как то научиться действовать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
будьте старухой Шапокляк,наблюдая кто кому и что сказал

Да ты это в каждой ветке ему далдинишь, какой умный, какой самый умный, какой Ботаник..
Человек всю жизнь в тырнете прячется, конечно, кой чего думаю начитал..
Но я бы не стал путать начитанность в тырнете и ум в наших жесточайших реалиях, от которой он спрятался тут..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
таюсь достучаться до твоего сознания,
Шо тебе

Тоже хочу тебе дать совет..
На какой крен тебе мужики сейчас?
Нужно заняться собой, попытаться сделать ЭКО, там вроде с "отличным" качеством 200 баксов стоило раньше..
Плюс прокол, гормоны и все такое, думаю в трешку выйдет..
Потом если дело получится, о мужиках забудешь вмиг..
То есть о них будешь вспоминать только когда это необходимо.
А не всегда.
Это давит..
Что ты себе скажешь через лет 10, не смогла и не попыталась даже?
Деньги знаешь, удовольствие приносят до поры до времени..
Дальше только безразличие и уныние..
Разумеется в весьма конкретных условиях жизненного отрезка, который скоро станет последним..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне для начала чтобы скинуть, нужно покончить с пивом в первую очередь..
Держать диету, заниматься спортом , но пить при этом пиво через день, это не поможет ни в какую..
Пиво это калории, пиво это аппетит, пиво это вымывание солей из организма и как следствие камни во всяких местах.
И пиво это как ни странно огромное количество ненужной соли, которую ты поедаешь вместе с рыбой и чипсами..
Что в первую очередь я пока немного и пытаюсь сделать..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6359
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Более того,он не только умён и интересный собеседник,
но и красив и сексуален тоже.


[предательски покраснев]

Лилия! Нас же могут читать дети!

Цитата:
112:
А мне для начала чтобы скинуть, нужно покончить с пивом в первую очередь..


И начать с понедельника!
Обязательно с ежечасным фотоотчётом!
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Лилия! Нас же могут читать дети!

Твои? И маме - расскажут?... :lol: :oops: :-o
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