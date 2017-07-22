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§ NG.kz
Казахстанцы решили не прерывать отдых в Турции из-за землетрясения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы во время землетрясения в Бодруме спокойно искали балки, под которые можно встать, украинцы ничего не поняли, турки паниковали и много курили, рассказывает казахстанская туристка.
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* 112
Re: Казахстанцы решили не прерывать отдых в Турции из-за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За такие бабки, которые отдаешь конечно, какой деньгиотдавший будет покидать отдых?
Это внутренние проблемы Турции..
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§ Алиса
Re: Казахстанцы решили не прерывать отдых в Турции из-за...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3397
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.07.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не поняла: кто врет? ..ой, вводит в заблуждение

текст по сути одинаков, но заголовки как-то противоположные по смыслу

Казахстанские туристы просят забрать их из Турции
22 июля 2017, 08:49
Казахстанские туристы, отдыхающие в Турции, просят о помощи, передает Zakon.kz.
О положении в Бодруме написала на странице в Facebook Зарина Абденова (орфография и пунктуация автора сохранены) .
"Землетрясения продолжаются. По 4-5 балла каждые 30 минут. У людей паника. Вылетов нет. Завтра мы, все казахстанцы отеля, идём к тур оператору. Все отдыхающие стелят постель на лежаках. В некоторых отелях рекомендуют быть за пределами зданий. Может Казахстан отправит самолёт за своими гражданами? Мы в панике. Это ненормально, что так сильно трясёт второй день. Вчера днём были небольшие толчки, просто никто не обратил внимание. А оказывается зря", - пишет Абденова.
По ее словам, отдыхающим приходится спать на шезлонгах и находиться рядом с выходом отеля.
"Спим в зоне бассейна в 30 метрах от пляжа. На ресепшене у входа спят только мамы с маленькими детьми и те, кто успел себе занять место. Мы прошли по набережной, и практически во всех отелях люди спят аналогично. После того, как 3 часа назад снова были сильные толчки, люди побежали занимать лежаки, чтобы разложить ночлег. Теперь у нас не осталось сомнений, что турки не зря паниковали", - сетует Зарина Абденова.
http://www.zakon.kz/4869773-kazahstanskie-turisty-prosyat-zabrat-ih.html

[Исправлено: Алиса, 22.07.2017 - 14:49]
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