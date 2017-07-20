NG.kz ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:03 Этим летом все дороги ведут в Астану. Потому что увидеть ЕХРО и умереть от восторга - это патриотично. Шутка. А если серьезно, выставка, к которой Казахстан так долго и дорого готовился, действительно стоит того, чтобы ее посетить. Об этом можно судить хотя бы по лентам казахстанцев в соцсетях, которые пестрят селфи на фоне выставочных павильонов, сопровожденными хвалебными отзывами.

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