Цитата: Сеня:

С нуля бы они сидели бы по ул 1мая и торговали лабудой

Они там и начинали с нуля! Потом,к НУЛЮ прибавлялись ЦЫФИРИ. Заметные они стали на Красноармейской. При наличии пары аптек и стамотологии.

Что же касаемо тендеров и отжима клиентов,то это относится к этике бизнеса. Ну а по большей части,Вова,по счастливому стечению обстоятельств,оказывался в нужное время,в нужном месте.

Но! Фартуна,дефка капризная.