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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6358
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Валентин,вы не учли,что есть прослойка мужчин,которым удобно быть ведомым.В силу семейного воспитания или не желания брать ответственность за семью .Вот и приходится женщинам в семье быть на ступеньку выше мужчины.Ни коим образом не одобряю этот сценарий,просто такое имеет место быть.


Я без иллюзий :)
Меня рассмешила логика автора всего лишь.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но что приводит к ситуации, когда мужчина поднимает руку на женщину? Многие женщины обычно не говорят: «Дорогой, мне не хватает внимания», а начинают упрекать: «Вон, посмотри на соседа, он то сделал, это сделал, а ты лежишь на диване целыми днями». Это постепенно приводит к тому, что мужчина, не вытерпев, начинает решать вопрос силой. В итоге жена — жертва, муж — тиран, в итоге развод.


Не, ну каков психолог-то, а! Жертва домашнего насилия, оказывается, сама виновата, потревожила покой диванного лежебоки. Ну тут даже сказать нечего.. Конечно же, после такого публичного заявления его не придадут анафеме, а кое-кто даже поаплодирует.. :-x
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6358
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Не, ну каков психолог-то, а!


Да ну шикарно же :)

Лежит себе такой традиционный Мужчина на диване, тренируется управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров.
А жена, нет чтобы сказать "дорогой, мне не хватает внимания", получить подзатыльник и убежать счастливой на кухню с глаз долой — смеет что-то требовать!

Какие времена, такие и нравы :(
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