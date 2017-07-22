Цитата: Валентин:

Но что приводит к ситуации, когда мужчина поднимает руку на женщину? Многие женщины обычно не говорят: «Дорогой, мне не хватает внимания», а начинают упрекать: «Вон, посмотри на соседа, он то сделал, это сделал, а ты лежишь на диване целыми днями». Это постепенно приводит к тому, что мужчина, не вытерпев, начинает решать вопрос силой. В итоге жена — жертва, муж — тиран, в итоге развод.



Не, ну каков психолог-то, а! Жертва домашнего насилия, оказывается, сама виновата, потревожила покой диванного лежебоки. Ну тут даже сказать нечего.. Конечно же, после такого публичного заявления его не придадут анафеме, а кое-кто даже поаплодирует..