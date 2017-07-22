112 Re: Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в... #1





(Пользователи) Сообщений: 4455

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:11 Интересные..

А кто не пьет то там?

Страшно же летать, террористы, маньяки и просто пофигисты там если захотят, сыктым башка в вохдухе всем сделают..

Вот и вынуждены людишки пить..

Спинеры в этом случае не помогают..