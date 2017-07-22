Алиса Re: Казахстанцы решили не прерывать отдых в Турции из-за... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3397

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:48 я не поняла: кто врет? ..ой, вводит в заблуждение



текст по сути одинаков, но заголовки как-то противоположные по смыслу



Казахстанские туристы просят забрать их из Турции

22 июля 2017, 08:49

Казахстанские туристы, отдыхающие в Турции, просят о помощи, передает Zakon.kz.

О положении в Бодруме написала на странице в Facebook Зарина Абденова (орфография и пунктуация автора сохранены) .

"Землетрясения продолжаются. По 4-5 балла каждые 30 минут. У людей паника. Вылетов нет. Завтра мы, все казахстанцы отеля, идём к тур оператору. Все отдыхающие стелят постель на лежаках. В некоторых отелях рекомендуют быть за пределами зданий. Может Казахстан отправит самолёт за своими гражданами? Мы в панике. Это ненормально, что так сильно трясёт второй день. Вчера днём были небольшие толчки, просто никто не обратил внимание. А оказывается зря", - пишет Абденова.

По ее словам, отдыхающим приходится спать на шезлонгах и находиться рядом с выходом отеля.

"Спим в зоне бассейна в 30 метрах от пляжа. На ресепшене у входа спят только мамы с маленькими детьми и те, кто успел себе занять место. Мы прошли по набережной, и практически во всех отелях люди спят аналогично. После того, как 3 часа назад снова были сильные толчки, люди побежали занимать лежаки, чтобы разложить ночлег. Теперь у нас не осталось сомнений, что турки не зря паниковали", - сетует Зарина Абденова.

http://www.zakon.kz/4869773-kazahstanskie-turisty-prosyat-zabrat-ih.html



[Исправлено: Алиса, 22.07.2017 - 14:49]