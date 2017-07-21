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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу ты даже не в курсе ап чём я
Побёг с рабами консультироваться
:lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном голый мужчина топал по улице
Куда катимся и шо с сильным полом происходит :-(
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11404
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В Рудном голый мужчина топал по улице

Сама видела? Или где - вычитала?... :lol: :-o :oops:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Видео в лен пути.Должна сказать вид сзади ооочень хорош :lol:
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
сзади ооочень хорош

Видно что не хватает, возьми вместо барсика себе

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

А вы на красивые женские фигуры уже не засматриваетесь?
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Вася
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.07.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

у него домино единственная радость :-x

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Рассада помадор в ботву пошла
Завези вообще не вижу
Ты пасынки хоть обрывал?

У меня там все ровно, скоро помидорки будут, посмотрим..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.07.17 - 00:41
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В Рудном голый мужчина топал по улице
Куда

Наверно меня желаешь увидеть в каждом одиноко стоящем или ходящем мушчине в Рудном..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбузы что то в этом году не очень сладкие..
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик часть 3
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 22.07.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Куда катимся и шо с сильным полом происходит

а может это карточный долг )))
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Арбузы что то в этом году не очень сладкие

А вы в прикуску с сахарком
Какая уже разница 130 весите али 150 :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какая уже разница 130 весите али 150

Что то ты ко мне не равнодушна..
Уважаемый со своими темами за глаза поднадоел что ли?
Или надоело бесконечно говорить - Вы такой умный и приятный?..
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Страница 249 из 249«1...247248249
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