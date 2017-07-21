Цитата: sapfirus20:

А какие районы относятся к приграничным?

Ну нам тут ничего не светит. К приграничным районам относятся части Тарановского и Карабалыкского районов, расположенные после знака "Пограничная зона". Это:

Тарановский район после с. Кызылжар, Карабалыкский район после п. Карабалык (не включая Карабалык), Житикаринский район после г. Житикара.

Цитата: rays:

Если поезд из Костаная в Троицк будет ходить без остановок то я за.

Это не касается поезда "Костанай-Троицк". Это касается пассажиров поездов "Челябинск - Карталы", "Челябинск - Адлер" и "Челябинск - Оренбург", так как эти поезда идут через Казахстанские станции "Бурли" и "Магнай", которые являются подразделениями РЖД. Теперь если поезда не будут останавливаться на этих станциях, то погранконтроля этих поездов не будет, а, следовательно, пассажиры сэкономят 2 часа пути. Правда это уже плохо для Магная, так как казахстанские поезда и автобусы туда не заходят, только РЖД-вские. Плохо также и Казахстанским пассажирам этих поездов, так как раньше они садились на ст. "Бурли" и имели возможность сэкономить, теперь им придется садиться в Троицке или Варне.