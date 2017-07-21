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§ NG.kz
Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать транзитом через РФ без погранконтроля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в российско-казахстанское межправительственное соглашение об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от октября 1996 года, передает РИА Новости.
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sapfirus20
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...




Отправлено: 21.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие районы относятся к приграничным?

§ drakon
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11404
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
sapfirus20:
А какие районы относятся к приграничным?

А кто - его знает?... :lol:
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§ rays
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 21.07.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если поезд из Костаная в Троицк будет ходить без остановок то я за.
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§ drakon
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11404
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
rays:
то я за.

Теперь вся преступность - приедет в Кустанай... :lol:
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неравнодушный
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...




Отправлено: 21.07.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь вся преступность - приедет в Кустанай... :lol:

Типун Вам на язык!

§ Рудничанин
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 22.07.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
sapfirus20:
А какие районы относятся к приграничным?

Ну нам тут ничего не светит. К приграничным районам относятся части Тарановского и Карабалыкского районов, расположенные после знака "Пограничная зона". Это:
Тарановский район после с. Кызылжар, Карабалыкский район после п. Карабалык (не включая Карабалык), Житикаринский район после г. Житикара.
Цитата:
rays:
Если поезд из Костаная в Троицк будет ходить без остановок то я за.

Это не касается поезда "Костанай-Троицк". Это касается пассажиров поездов "Челябинск - Карталы", "Челябинск - Адлер" и "Челябинск - Оренбург", так как эти поезда идут через Казахстанские станции "Бурли" и "Магнай", которые являются подразделениями РЖД. Теперь если поезда не будут останавливаться на этих станциях, то погранконтроля этих поездов не будет, а, следовательно, пассажиры сэкономят 2 часа пути. Правда это уже плохо для Магная, так как казахстанские поезда и автобусы туда не заходят, только РЖД-вские. Плохо также и Казахстанским пассажирам этих поездов, так как раньше они садились на ст. "Бурли" и имели возможность сэкономить, теперь им придется садиться в Троицке или Варне.
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§ Рудничанин
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 22.07.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни для кого не секрет, что электрички из Костаная на Троицк и на Житикару не рентабельны и живут только на дотациях бюджета. Вопрос: что мешает властям принять меры для повышения популярности направления?
Лично я бы на месте акима области пустил пассажирский поезд из Житикары до Екатеринбурга - за место двух не рентабельных пригородных поездов появился бы один рентабельный пассажирский маршрут. А если электрифицировать участки "Житикара - Тобол" и "Костанай2 - граница РФ", то можно пустить по маршруту скоростную электричку, способную добраться из Житикары в Екатеринбург часов за 10-12.
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§ Vital
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю рудничанена. Настало время запустить скоростную эликтричку житигара- челяб- екат. Так как жизнь чем ближе к стратегии2050 становятся все лучше и лучше. И потому поток трудяг и студентов увеличивается в сторону рф. Автобусы уже через каждые 15 мин бегают в рф. Невыгребают они.
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