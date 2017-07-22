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§ NG.kz
Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На волне популярности игрушек-спиннеров, позиционирующихся как простой способ снять стресс, психологи все чаще говорят о возможных скрытых опасностях при злоупотреблении этими модными гаджетами.
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§ drakon
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11404
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только вчера мне на сайте их тут - рекламировали.
Отключил её,рнкламу... :lol:
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§ 112
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
112


(Пользователи)
Сообщений: 4446
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где набрали этих психологов, перепечатывающих статейки друг друга..
Тут и идиоту понятно что мяч или ракетка полезней планшета или этой игрушки..
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§ kbkz1980
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2841
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Судя по вашей комплекции ,ни мяч ни ракетку вы с детства в руках ни держали.
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§ 112
Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
112


(Пользователи)
Сообщений: 4446
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 12:21
Комментарий проходит проверку.
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* аргентина -ямайка
Re: Скрытые опасности спиннеров назвал казахстанский психолог
аргентина -ямайка


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Сообщений: 442
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 22.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший фронтовой врач с огромным стажем, рассказывал, как участвовал в эвакуации психиатрической лечебницы в начале войны откуда-то с Украниы на Восток. Все кругом грохочет, немцы уже рядом и самолеты утюжат отступающих чуть ли ни через каждые пыть минут. Психи бояться, цепляются за все и вытащить их из палат к машинам невозможно. И тогда врч увидел впопыхах оставленный кем-то ящик. В котором находились подшипники. Он быстро раздал подпишники психобольным, одел им на пальцы и показал как их надо крутить.
Умственно больные люди просто были заворожены действом, и легко позволяли себя вести и садить в машины. Эдгард говорил, что его преподаватель - тот самый врач, впоследствии описал в научной работе этот эксперимент, показывая, что идиотам необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли, приводящие к неожиданным действиям.
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