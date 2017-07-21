Вернёмся к теме, и снова нас радует один из моих любимых сайтов abai.kz

Публикация называется "Идут в "Русский мир"



Цитата: С начала нового столетия удельный вес казахского языка в информационном пространстве страны застопорился на отметке 15-18 процентов. Так, из более чем 5 тысяч газет и журналов, издаваемых в стране, только 550 выходят на казахском языке. Сегодня в Алматы только 10% детских садов работают на казахском языке… Не лучше обстоят дела и в столице — Астане.



В главном городе страны невозможно найти газеты и журналы на казахском языке — есть только один киоск, рядом с супермаркетом «Артем», где продают периодику на государственном языке, и один книжный магазин «Абай» (на правом берегу), где можно приобрести книги на казахском языке.



Зато ценители художественного слова в поисках хорошей книги идут в «Русский мир» на левом берегу.



Создается впечатление, будто более 20 тысяч государственных чиновников левоборежья главного города не читают газеты, журналы и художественную литературу на казахском, то есть государственном языке



И тут невольно на память приходит современная притча о жителе аула, приехавшем в столицу в поисках младшего брата.

Когда старший брат закончил свой рассказ об аульных новостях, младший ему и говорит:

— Агашка, я все понимаю, но не могу говорить.

А старший брат возьми и скажи:

— Милок, да ты, как моя собаке в ауле. Она тоже все понимает, но говорить не может.



Куда катимся?

Родной аул Биржан-сала под Астаной — районный центр Енбекшильдерского района Акмолинской области до сих пор носит название «Степняк».



А в санаториях Бурабая казахские телеканалы не транслируются вообще. И куда только смотрят акимы и другие государственные органы? Сегодня мы должны вести постоянную борьбу, чтобы будущие поколения не потеряли своей духовности. Бездушие страшнее коррупции, оно правит сознанием людей. А общество, потерявшее духовность — разрозненные толпы рабов, неспособных объединяться», — заключает автор.



http://abai.kz/post/56087



И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди...



А нормальные люди - просто живут, радуются жизни, и говорят на том языке, на котором им хочется говорить. Не мешая так же делать окружающим.



[Исправлено: Валентин, 22.07.2017 - 12:06]