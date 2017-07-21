|KEREK-INFO.KZ: «Әйел неге күйеуінен таяқ жейді?» («Почему мужчины бьют жен?») - Согласно статистике, треть создаваемых семей в Казахстане распадается в первые же годы совместной жизни, а причиной тому усиливающийся матриархат.
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«Если женщина становится главой семьи - счастью в доме не бывать. Основная причина разводов сегодня именно в этом. Мужчина, не желающий терпеть матриархат, поднимает руку на женщину, и это приводит к разводам.
Многие казахские пословицы вроде «Отбасында ер адамды не жақсы, не жаман “қылатын” әйел» (Каким станет в семье мужчина, зависит от женщины) содержат психологические ошибки по разделению ответственности, считает психолог Марат ГУСМАНОВ.
Но что приводит к ситуации, когда мужчина поднимает руку на женщину? Многие женщины обычно не говорят: «Дорогой, мне не хватает внимания», а начинают упрекать: «Вон, посмотри на соседа, он то сделал, это сделал, а ты лежишь на диване целыми днями». Это постепенно приводит к тому, что мужчина, не вытерпев, начинает решать вопрос силой. В итоге жена — жертва, муж — тиран, в итоге развод. И большая ошибка многих женщин в попытке перевоспитать взрослого человека, надеяться, что если она будет его «пилить» постоянно, то сможет добиться своего.
С другой стороны, складывается впечатление, что женщины, девушки обогнали во многом мужчин. Почему? Потому очень сильно влияние матерей в семье. По словам кандидата педагогических наук Айгуль САДЫКОВОЙ, это связано с тем, что матери очень балуют сыновей и прощают им многое.
В целом, в вопросах построения и сохранения семьи, нам следует опираться на национальные ценности», - приходит к выводу автор.
Обратите внимание на выделенное.
Автор прекрасен чуть более чем полностью.
Интересно, если его посадить побеседовать с современной феминисткой, я уже не говорю про соцфем или, не к ночи будь помянуты, радфем - он самоаннигилируется через пару минут, или ещё раньше?
Я бы на это с интересом посмотрел.