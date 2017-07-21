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Куратор темы: Валентин
§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Они есть, выбирай на вкус и кошелёк.


Да? Это новость. Ну и где же они в Костанае? Полноценные школы, а не что-то типа детского сада для начальных классов?
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8848
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
напоминаю про то, что в Костанайской, "русской", области половина выпускников сдавала тесты ЕНТ на казахском.

Нуууу. Про ошибку выжившего помнишь? И разве у нас есть 50% школ с казахским языком обучения?
Цитата:
Валентин:
Ты три раза повторил что она русская, и поэтому его отдали в русскоязычный класс :)

Не, Валентин. Он про разных людей говорил. Племянница уже заканчивает, а племянник только пошел. Или наоборот (блин, как 112-го то напоминает :lol: ). И где-то там он описАлся.

Цитата:
Валентин:
А я тебе ещё раз повторю.
Как в любом естественном процессе, есть фаза роста, потом отскок и стабилизация на каком-то уровне.
Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке, без административных мер.

Тут я полностью соглашусь.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да? Это новость. Ну и где же они в Костанае? Полноценные школы, а не что-то типа детского сада для начальных классов?


В Кустанае их нет, разве что могу вспомнить детище КСТУ, не будь к ночи помянуто.
У нас здесь денег/спроса у населения нет, плюс есть ещё достаточно сильные школы.
А так погугли, в Алма-Ате и Астане их как у дурака махорки, на любой вкус и цвет.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А так погугли, в Алма-Ате и Астане их как у дурака махорки, на любой вкус и цвет.


Да, прикольно. Почему-то думал что их нет и нельзя открывать. Жаль, что нет в костанае. :-)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Про ошибку выжившего помнишь?


Какой ты злопамятный оказывается. И злой. И память хорошая.

Цитата:
Victor Yang:
Не, Валентин. Он про разных людей говорил. Племянница уже заканчивает, а племянник только пошел. Или наоборот (блин, как 112-го то напоминает ). И где-то там он описАлся.


А я его с тех пор по этому поводу и стебу, а он делает вид что не замечает.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да, прикольно. Почему-то думал что их нет и нельзя открывать. Жаль, что нет в костанае.


Там, думаю, всё непросто с ними :)
Есть с обучением на английском, и много, разумеется есть казахскоязычные школы, а вот на школы в Байконуре, где учили детей по российским учебникам и программам - не так давно сильно ругались наши доблестные нацпатриоты.
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Бала Бол
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А насчет безуспешности - цыплят по осени считают.
Еще раз напомню про рост доли обучающихся на казахском языке и то, что даже в Костанайской, "русской", области уже половина сдают тесты ЕНТ на казахском...

Ты не газуй сильно.
Это одна сторона монеты, а вторая в том , что
нафига русскоязычным выпускникам твое ент в росий, они почти все туда уезжают
Вот такая статистика...

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
не так давно сильно ругались наши доблестные нацпатриоты.


Да ну их, надоели :lol: Есть же относительно объективная система оценок - средний бал по ЕНТ. На нее надо смотреть.
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я просто пишу правдивые вещи, которые тебе не по нраву.

Твои "правдивые" вещи, однако, не подтверждаются окружающей реальностью.
Только и всего )
Цитата:
Валентин:
Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке

83% уже есть.
Без принуждения.
Но 90-95-100 - не будет.
ни в коем разе.
Придется заставлять. Да. )))
Цитата:
Валентин:
А ты радостно этому процессу аплодируешь, что ли?

А что им тут делать?
Для них тут нет применения.
Цитата:
Валентин:
Плакать надо, как бы.

О чем плакать?
О том, что люди ищут себе применение и находят его?
Я только рад за них могу быть.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Есть же относительно объективная система оценок - средний бал по ЕНТ. На нее надо смотреть.


А что он показывает, как ты считаешь?
Мне вот куда более информативным кажется отчёт PISA.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Твои "правдивые" вещи, однако, не подтверждаются окружающей реальностью.
Только и всего )


Ну, повторяй это почаще, вдруг станет поубедительнее :)

Цитата:
Бывалый:
83% уже есть.
Без принуждения.
Но 90-95-100 - не будет.
ни в коем разе.
Придется заставлять. Да. )))


С "заставлять" скорее всего будет интересно, и скорее всего болезненно.
Лично я (лично я) это полезным для страны и общества - не считаю.

Цитата:
Бывалый:
А что им тут делать?
Для них тут нет применения.


Это прекрасно.

Современная, идущая в ногу со временем, страна сознаётся, что ощутимая часть её граждан в экономически активном возрасте - для неё бесполезна, и даже вредна.
Не нужны они ей, от них нужно избавиться.

Не нужны они на рабочих местах, не нужны от них налоги, не нужны от них семьи и дети, просто ничего не нужно.
Рассказывай ещё, очень интересно.

Цитата:
Бывалый:
О том, что люди ищут себе применение и находят его?
Я только рад за них могу быть.


Есть такое слово human resources.
Неумение применить имеющиеся ресурсы - многое говорит о качестве управления в стране.
Ничего, люди найдут себе применение и реализуются, принесут пользу там где они нужны.

Проблема только в том, что лучше от этого нашей стране - не будет.

P.S. Какое вот всё таки от общения с тобой гадостное, брезгливое ощущение, не передать.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8848
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Твои "правдивые" вещи, однако, не подтверждаются окружающей реальностью.

Так окружающая реальность у тебя одна, у нас - другая.
Цитата:
Бывалый:
83% уже есть.
Без принуждения.

Да. Только это процент не от всего населения, а от количества лиц коренной национальности, коих 70% от населения. 0,83*0,7=0,58 - это и есть доля знающих казахский язык от всего населения Казахстана.
Цитата:
Бывалый:
А что им тут делать?
Для них тут нет применения.

Сам-то учишь или уже знаешь?
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернёмся к теме, и снова нас радует один из моих любимых сайтов abai.kz
Публикация называется "Идут в "Русский мир"

Цитата:
С начала нового столетия удельный вес казахского языка в информационном пространстве страны застопорился на отметке 15-18 процентов. Так, из более чем 5 тысяч газет и журналов, издаваемых в стране, только 550 выходят на казахском языке. Сегодня в Алматы только 10% детских садов работают на казахском языке… Не лучше обстоят дела и в столице — Астане.

В главном городе страны невозможно найти газеты и журналы на казахском языке — есть только один киоск, рядом с супермаркетом «Артем», где продают периодику на государственном языке, и один книжный магазин «Абай» (на правом берегу), где можно приобрести книги на казахском языке.

Зато ценители художественного слова в поисках хорошей книги идут в «Русский мир» на левом берегу.

Создается впечатление, будто более 20 тысяч государственных чиновников левоборежья главного города не читают газеты, журналы и художественную литературу на казахском, то есть государственном языке

И тут невольно на память приходит современная притча о жителе аула, приехавшем в столицу в поисках младшего брата.
Когда старший брат закончил свой рассказ об аульных новостях, младший ему и говорит:
— Агашка, я все понимаю, но не могу говорить.
А старший брат возьми и скажи:
— Милок, да ты, как моя собаке в ауле. Она тоже все понимает, но говорить не может.

Куда катимся?
Родной аул Биржан-сала под Астаной — районный центр Енбекшильдерского района Акмолинской области до сих пор носит название «Степняк».

А в санаториях Бурабая казахские телеканалы не транслируются вообще. И куда только смотрят акимы и другие государственные органы? Сегодня мы должны вести постоянную борьбу, чтобы будущие поколения не потеряли своей духовности. Бездушие страшнее коррупции, оно правит сознанием людей. А общество, потерявшее духовность — разрозненные толпы рабов, неспособных объединяться», — заключает автор.


http://abai.kz/post/56087

И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди...

А нормальные люди - просто живут, радуются жизни, и говорят на том языке, на котором им хочется говорить. Не мешая так же делать окружающим.

[Исправлено: Валентин, 22.07.2017 - 12:06]
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
KEREK-INFO.KZ: «Әйел неге күйеуінен таяқ жейді?» («Почему мужчины бьют жен?») - Согласно статистике, треть создаваемых семей в Казахстане распадается в первые же годы совместной жизни, а причиной тому усиливающийся матриархат.

Цитата:
«Если женщина становится главой семьи - счастью в доме не бывать. Основная причина разводов сегодня именно в этом. Мужчина, не желающий терпеть матриархат, поднимает руку на женщину, и это приводит к разводам.

Многие казахские пословицы вроде «Отбасында ер адамды не жақсы, не жаман “қылатын” әйел» (Каким станет в семье мужчина, зависит от женщины) содержат психологические ошибки по разделению ответственности, считает психолог Марат ГУСМАНОВ.

Но что приводит к ситуации, когда мужчина поднимает руку на женщину? Многие женщины обычно не говорят: «Дорогой, мне не хватает внимания», а начинают упрекать: «Вон, посмотри на соседа, он то сделал, это сделал, а ты лежишь на диване целыми днями». Это постепенно приводит к тому, что мужчина, не вытерпев, начинает решать вопрос силой. В итоге жена — жертва, муж — тиран, в итоге развод. И большая ошибка многих женщин в попытке перевоспитать взрослого человека, надеяться, что если она будет его «пилить» постоянно, то сможет добиться своего.

С другой стороны, складывается впечатление, что женщины, девушки обогнали во многом мужчин. Почему? Потому очень сильно влияние матерей в семье. По словам кандидата педагогических наук Айгуль САДЫКОВОЙ, это связано с тем, что матери очень балуют сыновей и прощают им многое.

В целом, в вопросах построения и сохранения семьи, нам следует опираться на национальные ценности», - приходит к выводу автор.


Обратите внимание на выделенное.
Автор прекрасен чуть более чем полностью.
Интересно, если его посадить побеседовать с современной феминисткой, я уже не говорю про соцфем или, не к ночи будь помянуты, радфем - он самоаннигилируется через пару минут, или ещё раньше?
Я бы на это с интересом посмотрел.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2841
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин,вы не учли,что есть прослойка мужчин,которым удобно быть ведомым.В силу семейного воспитания или не желания брать ответственность за семью .Вот и приходится женщинам в семье быть на ступеньку выше мужчины.Ни коим образом не одобряю этот сценарий,просто такое имеет место быть.
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