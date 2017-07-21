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§ NG.kz
Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск. На какой период глава государства ушёл в отпуск, не сообщается.
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§ Горожанин_kst
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера видели президентский вертолет над Бурабаем. Прилетел на отдых.
Погода здесь стоит класс!Третьи сутки отдыхаем- вода, горы...какая там Турция-Египет?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 21.07.2017 - 11:56]
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§ 112
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.
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§ denfostr
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.07.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть отдохнет в заповедной зоне,где у него дворец.ВОт, никому нельзя там строится,а ему можно,ведь в бурабает его дружбан доллоровый миллионер построился,а он лишь в гостях. можете найти его резиденцию,по признакам,рядом обязательно должны быть 2 вертолетные площадки.и они есть там гугл карты вам в помощь.
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§ 112
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Погода здесь стоит класс!Третьи сутки отдыхаем- вода, горы...какая там Турция-Египет?!

Странно, кого я там оскорблял?
Говорю просто что ни один здравомыслящий форумчанин не поверит этому, что там хорошо..
Все же там были и все знают что нет..
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123
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск




Отправлено: 21.07.17 - 16:47
Комментарий удален модератором.

Бала Бол
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск




Отправлено: 21.07.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вчера видели президентский вертолет над Бурабаем

Не подскажете где это, это не Боровое?

§ Грибоедов
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 21.07.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бурабай - Боровое, это и одно и то же слово. Кто у кого свистнул, фиг пойми.
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Бала Бол
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск




Отправлено: 21.07.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Бурабай - Боровое, это и одно и то же слово. Кто у кого свистнул, фиг пойми.

Спс.Теперь понятно.Боровое по русски это место где растёт хороший лес -бор, а что значит бурабай на казахском?

Читатель 1
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск




Отправлено: 21.07.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже в голову не могло придти, что бурабай - это Боровое))

§ Горожанин_kst
Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.07.17 - 06:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Денег вложили в последние года два на благоустройство немало. Здесь становится очень даже неплохо. Так что не путай людей, пусть съездят сами убедятся. Кустанайцев тут маловато, астанинцы и карагандинцы в основном, чимкентских много, россиян с Сибири и Урала валом.
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